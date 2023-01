Etude à Bâle sur la vente réglementée de cannabis en pharmacie

L'étude sur la distribution réglementée de cannabis dans les pharmacies a débuté lundi matin à Bâle. Ainsi 374 personnes de 18 à 76 ans participent à cette opération 'Weed Care', a indiqué le département de la santé de Bâle-Ville (DG).

Le premier groupe d'étude, composé de 180 personnes, peut depuis lundi se procurer différents produits à base de cannabis dans neuf pharmacies. Leur carte d'identité délivrée pour l'étude les autorise à se procurer ces produits. Deux produits à base de haschisch et quatre produits à base de fleurs de cannabis du fabricant suisse Pure Production seront utilisés, comme l'indique le DG.

Les participants ont été sélectionnés selon des critères d'étude. Il s'agit de 302 hommes, 66 femmes et 6 personnes non-binaires. La personne la plus jeune est âgée de 18 ans, la plus âgée de 76 ans. L'âge moyen des participants à l'étude est de 36 ans. Cette étude vise à examiner les effets sur la santé de la vente réglementée de cannabis.

/ATS