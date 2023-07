Etablissements médico-sociaux globalement bien notés

La Commission nationale de prévention de la torture dresse un bilan positif de ses visites en établissements médico-sociaux. Elle estime toutefois que des améliorations devraient être apportées concernant les mesures restreignant la liberté de mouvement des résidents.

La commission a étendu depuis l'automne 2021 ses activités aux établissements médico-sociaux (EMS). Elle vise à prévenir la maltraitance dans ces institutions et à introduire des règles unifiées en matière d'application de mesures restreignant la liberté de mouvement des résidents.

Elle a visité huit EMS dans les cantons d’Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Jura, Genève, Neuchâtel et de Zoug. Il s'agissait d'établissements publics et privés accueillant entre 80 et 200 résidents.

Principal enseignement: le personnel est bienveillant envers les patients. Mais les limitations de mouvement imposées à certains atteints de démence mériteraient d'être mieux documentées. Et les institutions prennent peu en compte les besoins individuels des personnes âgées, indique la CNPT jeudi.

/ATS