Esther Friedli (UDC/SG) veut entrer aux Etats, pas au gouvernement

Esther Friedli (UDC/SG) renonce à une candidature au Conseil fédéral. La conseillère nationale se lance, en revanche, dans la course à la succession du socialiste Paul Rechsteiner au Conseil des Etats. Ce dernier se retire à la fin décembre.

Bernoise d'origine et st-galloise d'adoption, Esther Friedli a annoncé jeudi matin à Mels (SG) qu'elle ne se voyait pas actuellement dans une fonction exécutive. Elle ne souhaite donc pas succéder au conseiller fédéral zurichois Ueli Maurer (UDC) qui a démissionné pour la fin de l'année, a-t-elle déclaré aux médias réunis sur place.

La conseillère nationale brigue le siège qui se libère au Conseil des Etats. Jeudi, la conseillère nationale Barbara Gysi (PS) a annoncé qu'elle se portait, elle aussi, candidate à la succession de Paul Rechsteiner (PS).

Dans la course au Conseil fédéral, seuls le conseiller national bernois Albert Rösti et le sénateur bernois Werner Salzmann ont annoncé leur candidature. Aucune femme ne s'est, pour l'instant, lancée dans la course.

Jeudi soir, la conseillère nationale obwaldienne Monika Rüegger a indiqué qu'elle n'était pas candidate. Mercredi, la ministre nidwaldienne Michèle Blöchliger a indiqué que la fonction l'intéressait. Elle doit encore se prononcer.

