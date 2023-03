Espèces menacées: la convention de Washington fête ses 50 ans

La Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées d'extinction (CITES) fête ce vendredi ses 50 ans. Elle constitue la référence dans ce domaine.

La convention a été signée le 3 mars 1973 à Washington. Aujourd'hui, 184 Etats, dont la Suisse, sont parties à cet accord. Plus de 5000 espèces animales et plus de 37'000 espèces végétales sont soumises à la convention. Elles sont classées en trois catégories, bénéficiant de degrés de protection différents selon la gravité de la menace.

Les espèces menacées d'extinction sont en principe totalement interdites au commerce. Certaines espèces sont commercialisables dans la limite de quotas. Et d'autres sont soumises à des réglementations nationales et nécessitent un contrôle international.

Membre de la CITES depuis 50 ans, la Suisse 'assume une fonction clé en tant qu'Etat dépositaire', note l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Elle conserve les textes originaux, veille à ce que tous les Etats parties soient informés des déclarations telles que les réserves ou les nouvelles adhésions et soutient le travail de la Conférence des Parties.

La Confédération assure actuellement la présidence du Comité pour les animaux et participe de cette façon au contrôle de la mise en œuvre des dispositions étendues en matière de conservation, précise l'OSAV.

A l'occasion de ce jubilé, des manifestations sont organisées dans le monde entier, y compris à Genève, sur le thème 'Des partenariats pour la conservation des espèces sauvages'. Un spectacle de lumière et des projections de films sont notamment prévus au Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.

/ATS