Espace Schengen: contribution suisse de 300 millions avalisée au Parlement

La Suisse soutiendra financièrement la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen. Suivant le National, le Conseil des Etats a avalisé par 43 voix contre 1 la contribution suisse de 300 millions de francs jusqu'en 2027.

Le renforcement des capacités et de la coopération, notamment avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), est d'une grande importance pour la sécurité de la Suisse, a dit Andrea Gmür-Schönenberger (Centre/LU) pour la commission. Il est donc judicieux et nécessaire que la Suisse montre sa solidarité.

La proposition n'a pas rencontré beaucoup d'opposition. La gauche a souhaité en vain ajouter une disposition pour obliger le Conseil fédéral à présenter au Parlement les résultats des évaluations de la Commission européenne sur le respect des droits fondamentaux.

Régulièrement, des ONG rapportent des cas de violences et de refoulements illégaux contre des migrants aux frontières extérieures de l'Europe. L'agence Frontex elle-même a été éclaboussée.

/ATS