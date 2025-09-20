Environ 65'000 bénévoles ont ramassé des déchets en Suisse

Quelque 65'000 bénévoles ont ramassé des déchets vendredi et samedi à l'occasion du Clean-Up-Day en Suisse. Plusieurs tonnes de déchets ont été collectées et correctement éliminées, a indiqué le centre de compétences suisse contre le littering dans un communiqué.

Au total, plus de 700 actions de nettoyage ont été organisées dans toutes les régions de Suisse dans le cadre de la 13e édition du Clean-Up-Day. Selon le centre de compétences suisse contre le littering (IGSU), des écoles, des associations, des communes, des entreprises, des petits groupes et des personnes individuelles, dont des politiciens de gauche et de droite, ont participé à l'action.

Le Clean-Up-Day national fait partie du World Cleanup-Day, qui a eu lieu samedi cette année. Depuis 2013, il est organisé en Suisse par l'IGSU et mobilise chaque année des dizaines de milliers de bénévoles, indique le centre de compétence.

La journée d'action est soutenue par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ainsi que par d'autres organisations. L'année prochaine, le Clean-Up-Day aura lieu les 18 et 19 septembre.

/ATS