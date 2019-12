Environ 300 personnes manifestent contre Recep Tayyip Erdogan

A l'appel d'organisations kurdes, environ 300 personnes se sont rassemblées mardi à Genève devant l'ONU pour protester contre la présence du président turc Recep Tayyip Erdogan au premier Forum mondial des réfugiés. La manifestation s'est déroulée dans le calme.

L'intervention de l'armée turque au Nord de la Syrie contre des populations kurdes a été dénoncée. Recep Tayyip Erdogan a été traité de terroriste, de fasciste, de dictateur et d'assassin. Une caricature du dirigeant turc le montrait en vampire assoiffé de sang, tueur d'innocents.

Des dessins de presse, suspendus à un fil, accusaient le président turc d'être de connivence avec l'Etat islamique (Daech) ou encore de faire chanter l'Europe en la menaçant de la noyer sous un flot de réfugiés. Des banderoles demandaient la libération du dirigeant kurde du PKK Abdullah Öcalan, condamné à perpétuité.

Le Congrès de la société démocratique kurde en Europe reproche à Recep Tayyip Erdogan d'avoir 'transformé la Turquie en une grande prison', en interdisant des médias, des syndicats, et en poursuivant en justice 'des milliers de journalistes et membres de l'opposition, dont plus de 7000 politiciens kurdes'.

