Environ 120'000 personnes ont assisté aux feux de Bâle

Les Bâlois ont comme à leur habitude célébré la Fête nationale à la veille du 1er Août, mardi soir déjà, avec un spectaculaire feu d'artifice. Des dizaines de milliers de personnes ont afflué sur les ponts et les rives du Rhin pour ce traditionnel rendez-vous.

Le spectacle pyrotechnique, tiré de deux bateaux sur le Rhin, a débuté à 23h00 tapantes et a duré environ 22 minutes. Malgré la sécheresse persistante, Bâle-Ville a tout de même décidé de célébrer la fête nationale en grande pompe: selon le programme, quelque 2000 feux ont illuminé le ciel de la cité rhénane. Et ce au grand bonheur de la foule de curieux.

Ils étaient en effet 120'000 à avoir fait le déplacement, selon le département de la justice et de la sécurité du canton qui note aussi dans un communiqué que la soirée s'est déroulée sans incident majeur. Un touriste espagnol de 26 ans a été amendé pour avoir lancé une fusée au-dessus de la tête des spectateurs. Personne n'a été blessé mais sa plaisanterie lui coûtera cent francs.

Mesure rare

Au-delà de la commémoration patriotique ou de la sortie festive, la fête nationale est bien souvent synonyme de feux d'artifice. Mais à cause de la sécheresse, beaucoup devront déchanter cette année. Les feux d'artifice privés sont en effet interdits dans la plupart des cantons. Et même là où aucune interdiction générale n'a été promulguée, certaines autorités ont jugé plus prudent d'annuler le feu d'artifice public, comme à Neuchâtel.

Une mesure rare, qui n'avait connu une telle ampleur que deux fois ces 20 dernières années (2003 et 2006).

/ATS