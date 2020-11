Entrée en service des premiers soldats sanitaires à Moudon (VD)

Les soldats des compagnies sanitaires 1 et 2 sont entrés en service dimanche à Moudon (VD). Ils seront engagés dans les hôpitaux au cours des prochains jours selon une procédure revue à la suite des critiques émises ce printemps.

Devant la presse dimanche matin, Yvon Langel, commandant de la division territoriale 1, a expliqué que l'armée intervenait selon un principe de subsidiarité. Sa vocation n'est pas de remplacer le dispositif civil mais de lui prêter main-forte lorsque c'est nécessaire, a-t-il précisé.

Le divisionnaire s'est déclaré 'très fier' de voir ces soldats arrivés en nombre et dans un bon esprit. Membres d'une formation de première urgence, ils ont été convoqués vendredi par SMS. 'C'est un effort citoyen énorme qui leur est demandé, après leur premier engagement du printemps', a-t-il souligné. La mobilisation pourrait durer jusqu'au 31 mars 2021, date-butoir fixée par le Conseil fédéral.

Soutien et transport

Commandant du bataillon hôpital 2, dont dépendent les deux compagnies sanitaires, le lieutenant-colonel Raoul Barca a indiqué que les militaires accompliront des missions de soutien aux hôpitaux et de transport. Ainsi, la compagnie sanitaire 1 sera engagée dès mardi aux HUG de Genève pour un renfort 24 heures sur 24 de 20 hommes, ce qui mobilisera 80 soldats pour assurer cette permanence. En outre, elle mettra à disposition des ambulances militaires avec leurs équipages.

Les soldats mobilisés, soit plus d'une centaine pour chaque compagnie, doivent remplir un questionnaire de santé et subir une prise de température et un test Covid à leur entrée en service. Une vaccination contre la grippe leur est aussi proposée. Le résultat du test est communiqué dès le lendemain.

Quatre cantons romands

Après Genève, l'armée a reçu des demandes du Valais, de Fribourg et de Vaud, demandes qui ont également été approuvées. La semaine passée, des militaires ont déjà été engagés à Chamblon (VD). Il s'agissait de volontaires qui ont répondu à un appel de l'armée.

Le Conseil fédéral a décidé mercredi dernier de soutenir le système de santé dans toute la Suisse et au Liechtenstein en engageant jusqu’à 2500 militaires en service d’appui. Les demandes individuelles sont examinées par l’État-major fédéral Protection de la population.

L’objectif est de fournir un engagement taillé sur mesure et de déployer les militaires là où il est prouvé qu’ils sont réellement nécessaires. L’armée se retirera dès que l’on n'aura plus besoin d’elle.

Comme ce printemps, les militaires se verront à nouveau imputer un maximum de 38 jours (deux cours de répétition) aux services d’instruction obligatoires pour cet engagement renouvelé de l’armée en service d’appui.

/ATS