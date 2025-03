Entraînement avec des F/A-18 sur l'aéroport civil de Belp-Berne

Les Forces aériennes suisses utilisent depuis lundi l'aéroport civil de Berne-Belp pour décoller et atterrir avec des avions de combat F/A-18. Durant trois jours, le Groupement Défense veut tester sa capacité à décentraliser ses moyens de défense aérienne.

Aujourd'hui, tous les moyens des Forces aériennes sont concentrés sur les trois aérodromes militaires de Payerne (VD), d'Emmen (LU) et de Meiringen (BE). Cette situation les rend vulnérables faces aux armes à longue portée d'un potentiel ennemi, relèvent les Forces aériennes.

C'est justement pour réduire ce risque que l'armée mise sur une décentralisation. Cela signifie que la troupe et le matériel doivent pouvoir être répartis dans tout le pays dans les plus brefs délais. Dans la mesure du possible, les forces aériennes doivent pouvoir engager leurs moyens à partir de sites temporaires.

C'est en juin 2024 lors d'un exercice à Payerne qu'une telle mise en situation avait été exercée pour la dernière fois: un avion de combat avait décollé et atterri sur l'autoroute.

/ATS