Embardée spectaculaire sur l'A1: occupants indemnes

Un automobiliste âgé de 60 ans a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore indéterminée vendredi en fin d'après-midi sur l'autoroute A1 près de Suhr (AG). Malgré un tonneau, le sexagénaire et sa passagère n'ont pas été blessés.

Le véhicule circulait peu après 17h00 en direction de Berne quand il a soudain dérapé avant de se retourner, a indiqué samedi la police cantonale argovienne dans un communiqué. Il a fini sa course à l'écart de la chaussée et est bon pour la casse. Le conducteur et sa passagère ont pu s'extraire du véhicule par leurs propres moyens, précise la police.

