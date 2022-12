Elisabeth Baume-Schneider remercie ses supporters

Elisabeth Baume-Schneider s'est offert mercredi son premier bain de foule quelques heures après son élection au Conseil fédéral. La Jurassienne est venue sur la Place fédérale remercier et saluer ses nombreux supporters.

C'est sous les applaudissements et aux cris d'Elisabeth, Elisabeth que la Franc-Montagnarde, très émue, est venue embrasser des proches et serrer des mains. Ses supporters, qui agitaient des drapeaux jurassiens, l'attendaient fébrilement depuis plusieurs heures dans le froid.

Elisabeth Baume-Schneider s'est alors emparée d'un drapeau avant d'entonner avec la foule la Rauracienne, l'hymne jurassien. Après avoir fait quelques selfies et salué une dernière fois les 150 à 200 personnes massées derrière des barrières métalliques, la Jurassienne s'est engouffrée dans le Palais fédéral.

L'annonce de son élection a été ponctuée par une énorme clameur. 'Incroyable', 'c'est de la folie' ou 'on a gagné' ont été les termes les plus entendus à l'issue du 3e tour de scrutin qui a débouché sur la victoire de la Jurassienne. Certains supporters n'ont pas manqué de sortir la damassine, pour fêter l'élection et pour se réchauffer.

/ATS