Ecône (VS): quatre prêtres ont été ordonnés sur fond de schisme

L’abbé suisse Pascal Schreiber, son homologue américain Michael Goldade et les abbés français ...
Ecône (VS): quatre prêtres ont été ordonnés sur fond de schisme

Ecône (VS): quatre évêques ont été ordonnés sur fond de schisme

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L’abbé suisse Pascal Schreiber, son homologue américain Michael Goldade et les abbés français Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier ont été ordonnés évêques, mercredi à Ecône (VS). Des nominations qui ne seront pas reconnues par le Vatican, sur fond de schisme.

La cérémonie a été suivie par environ 15'000 fidèles. Ces ordinations ont eu lieu sans l'accord du Vatican. En posant un acte de désobéissance délibérée au pouvoir du pape, les personnes impliquées se retrouvent dans une situation schismatique.

'Nous vivons ce sacre dans la joie et l'espérance, pas dans la polémique ou le ressentiment', a estimé, mercredi, le Supérieur général l'abbé de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX), Davide Pagliarini. 'Nous devons être prêts à payer n'importe quel prix pour servir l'église.'

La fraternité a expliqué son choix comme un 'besoin concret à court terme pour la survie de la tradition', FSSPX ne comptant plus que deux évêques, avant ces ordinations.

Il y a 15 jours, puis lundi, le pape Léon XIV avait exhorté la communauté à abandonner ses plans.

/ATS
 

Actualités suivantes

Attaque antisémite à Zurich: l'ado garde le silence à son procès

Attaque antisémite à Zurich: l'ado garde le silence à son procès

Suisse    Actualisé le 01.07.2026 - 11:29

Des dizaines de vols annulés à Kloten à cause des violents orages

Des dizaines de vols annulés à Kloten à cause des violents orages

Suisse    Actualisé le 01.07.2026 - 09:40

Les signalements de violence familiale ont triplé

Les signalements de violence familiale ont triplé

Suisse    Actualisé le 01.07.2026 - 06:09

Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont (FR)

Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont (FR)

Suisse    Actualisé le 01.07.2026 - 01:57

Articles les plus lus

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 22:11

Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont (FR)

Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont (FR)

Suisse    Actualisé le 01.07.2026 - 01:57

Les signalements de violence familiale ont triplé

Les signalements de violence familiale ont triplé

Suisse    Actualisé le 01.07.2026 - 06:09

Des dizaines de vols annulés à Kloten à cause des violents orages

Des dizaines de vols annulés à Kloten à cause des violents orages

Suisse    Actualisé le 01.07.2026 - 09:40

Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 17:25

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 22:11

Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont (FR)

Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont (FR)

Suisse    Actualisé le 01.07.2026 - 01:57

Les signalements de violence familiale ont triplé

Les signalements de violence familiale ont triplé

Suisse    Actualisé le 01.07.2026 - 06:09