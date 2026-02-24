Eclosion artificielle d'oeufs de gypaètes barbus à Goldau (SZ)

Le parc animalier de Goldau (SZ) fait face à des difficultés dans l'éclosion des gypaètes barbus, dont il soutient la réintroduction en Suisse. Ces deux dernières années, il a fait appel à un appareil de couvaison.

En 2024 et en 2025, des petits ont commencé à becqueter la coquille de l'oeuf de l'intérieur, mais le processus d'éclosion s'est ensuite arrêté, écrit mardi le Parc naturel et animalier de Goldau. 'Sans aide, le petit gypaète barbu ne pouvait pas éclore de manière autonome. C'est pourquoi notre vétérinaire est intervenue et leur a permis d'éclore avec succès', explique le zoologue Pascal Marty, cité dans le communiqué.

Pour ce faire, l'oeuf a été échangé à chaque fois avec un faux que les parents gypaètes barbus Mascha et Hans ont couvé, comme si c'était le leur. Pondu le 29 décembre dernier, le dernier oeuf a été placé dans un appareil de couvaison où il a pu éclore avec l'aide de la vétérinaire. Le petit a ensuite été placé dans le nid à la place du faux oeuf et y a été accepté sans problème par ses parents qui s'en occupent désormais attentivement.

Les gypaètes barbus ont été exterminés en Suisse au début du 20e siècle. Depuis 1991, la fondation Pro Gypaète Barbu réintroduit les oiseaux en Suisse. Jusqu'en 2025, 589 gypaètes barbus éclos à l'état sauvage se sont envolés dans l'ensemble de l'espace alpin, dont 213 jeunes en Suisse. L'an dernier, 26 nichées sont arrivées à terme dans le pays l'an dernier, battant le précédent record de 2023.

/ATS