Ebola: la Suisse offensive pour la santé dans les zones de crises

La Suisse intensifie sa lutte en faveur de la santé pour tous dans les zones de crises, des conflits armés à Ebola. Au début de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) lundi à Genève, Alain Berset a relevé que 'le droit à la santé n'est pas négociable'.

Dans son discours, le conseiller fédéral est revenu sur l'Appel à l'action lancé par la Suisse il y a un an à Genève et officialisé ensuite à New York. Pour soutenir des systèmes de santé fragilisés dans les pays confrontés aux conflits, aux épidémies ou aux désastres, il s'agit d'oeuvrer à des 'approches cohérentes et inclusives', a expliqué M. Berset.

Un défi au centre de la réponse internationale à Ebola ces derniers mois. Médecins Sans Frontières (MSF) avait lancé un appel à tous les acteurs pour demander un changement de politique dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), afin de tenter de remédier à l''échec' de contrôle du virus face aux assauts contre le personnel de santé et la méfiance de la population.

Il y a quelques semaines, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé la mise sur pied de centres de transit 'plus petits' et pilotés par les communautés affectées pour mieux prendre en compte leurs besoins. L'épidémie continue de faire toujours plus de victimes, les derniers chiffres mentionnant près de 1800 cas confirmés et probables et plus de 1000 décès authentifiés.

Augmentation du coût

Plus largement, après des conflits ou des désastres, 'la santé est un facteur de rapprochement', a dit le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Il s'est rendu lui-même il y a quelques semaines en République centrafricaine, pays qui, avec l'Afghanistan, s'est associé à l'Appel qu'il a lancé dans le cadre de l'AMS il y a un an.

Le conseiller fédéral a aussi abordé la santé des plus pauvres et des réfugiés. Il a affirmé l'importance de garantir la qualité des soins afin d'atteindre la santé pour tous. La Suisse organisera en février prochain à Montreux (VD) le Sommet ministériel mondial sur la sécurité des patients.

M. Berset a aussi appelé les Etats à faire preuve de 'volonté politique' pour maîtriser l'augmentation du coût de la santé. Les 194 membres de l'OMS sont réunis pendant une dizaine de jours à Genève. Ils doivent aborder la question de la santé pour tous qui fait l'objet de trois de la dizaine de résolutions déjà prévues. Plus de 4000 personnes participent.

/ATS