Du pistolet au char: des cadres de l’armée testent leur arsenal

Sur le terrain de tir de Hinterrhein (GR), des cadres de l’armée suisse ont testé cette semaine ...
Du pistolet au char: des cadres de l’armée testent leur arsenal

Du pistolet au char: des cadres de l’armée testent leur arsenal

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Sur le terrain de tir de Hinterrhein (GR), des cadres de l’armée suisse ont testé cette semaine toute une gamme d’armements, du pistolet au char. L’exercice visait à leur faire observer les effets réels des tirs sur différentes cibles.

Pour pouvoir se défendre, il est indispensable que les cadres connaissent les effets des différents systèmes d’armes, a écrit le Département de la défense (DDPS) dans un communiqué vendredi. Près d'une centaine de cadres ont ainsi assisté à des démonstrations en tir réel de tous les systèmes terrestres: pistolets, mitrailleuses, mortiers, armes antichars et chars.

Les participants ont pu observer les effets en direct des tirs et examiner les impacts sur différentes cibles, selon le DDPS. Cette formation, intitulée 'Reloaded 25', s’adressait principalement aux militaires de carrière et aux officiers des états-majors des unités de milice. Les démonstrations ont été enregistrées en audio et vidéo et seront intégrées à l’avenir dans des supports de formation.

/ATS
 

Actualités suivantes

BE: Nonante victimes de traite humaine identifiées

BE: Nonante victimes de traite humaine identifiées

Suisse    Actualisé le 17.10.2025 - 16:05

BE: Nonante victimes de traite humaine identifiées

BE: Nonante victimes de traite humaine identifiées

Suisse    Actualisé le 17.10.2025 - 16:10

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 16.10.2025 - 21:32

Le Conseil de Ville à Berne préoccupé après la manif pro-Palestine

Le Conseil de Ville à Berne préoccupé après la manif pro-Palestine

Suisse    Actualisé le 16.10.2025 - 19:23

Articles les plus lus

Des Etats veulent mieux protéger les victimes de guerre

Des Etats veulent mieux protéger les victimes de guerre

Suisse    Actualisé le 16.10.2025 - 16:13

Le Conseil de Ville à Berne préoccupé après la manif pro-Palestine

Le Conseil de Ville à Berne préoccupé après la manif pro-Palestine

Suisse    Actualisé le 16.10.2025 - 19:23

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 16.10.2025 - 21:32

BE: Nonante victimes de traite humaine identifiées

BE: Nonante victimes de traite humaine identifiées

Suisse    Actualisé le 17.10.2025 - 16:10

Le comité pour un service citoyen défend son initiative

Le comité pour un service citoyen défend son initiative

Suisse    Actualisé le 16.10.2025 - 14:21

HUG: transplantation cardiaque partielle en première européenne

HUG: transplantation cardiaque partielle en première européenne

Suisse    Actualisé le 16.10.2025 - 15:11

Quand des décideurs apprivoisent les défis scientifiques en jouant

Quand des décideurs apprivoisent les défis scientifiques en jouant

Suisse    Actualisé le 16.10.2025 - 15:15

Des Etats veulent mieux protéger les victimes de guerre

Des Etats veulent mieux protéger les victimes de guerre

Suisse    Actualisé le 16.10.2025 - 16:13