Droits politiques communaux facilités pour les étrangers: c'est non

La population vaudoise est en train d'envoyer dimanche un signal négatif sur le droit de vote pour les étrangers. Elle s'exprime contre un raccourcissement du délai d'attente des étrangers vivant dans le canton pour pouvoir voter et être élus au niveau communal.

Ce délai ne passera donc pas de dix ans à cinq ans pour l'exigence de résidence en Suisse. Pour celle dans le canton, les trois ans minimum restaient inchangés. Le résultat après 92% du dépouillement: le non remporte 103'874 suffrages contre 81'980 pour le oui. Le taux de participation s'est élevé à 45,6%.

La Constitution vaudoise exige que les ressortissants étrangers résident en Suisse depuis dix ans au moins et soient domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins. Le projet de décret gouvernemental découlait d'une initiative parlementaire du député de la gauche radicale Hadrien Buclin.

/ATS