Droits de douane: l'ex-ambassadeur US en Suisse McMullen optimiste

l'ex-ambassadeur américain en Suisse, Edward McMullen, s'est montré optimiste pour la Suisse samedi matin, au lendemain de l'annonce par Donald Trump de droits de douane de plus de 30% pour les exportations suisses. Berne se trouvera bientôt dans une bonne position.

Les droits de douane imposés par le nouveau président des Etats-Unis ont laissé l'ex-ambassadeur 'perplexe': 'cela n'a aucun sens d'imposer des droits de douane de 31% à la Suisse alors que l'UE en est à 20%', a dit Edward McMullen à la radio et télévision alémanique SRF.

M.McMullen, un proche de Donald Trump dès avant le premier mandat du président américain, juge 'brillante' l'attitude de la présidente de la Confédération. Karin Keller-Sutter ne prend pas une position hostile, relève-t-il.

Elle a dit qu'il s'agissait du début d'un processus engagé par les Etats-Unis et que la Suisse participerait à ce processus. Et elle s'assurera également que les Etats-Unis reçoivent toutes les données nécessaires pour comprendre la situation des droits de douane entre la Suisse et les Etats-Unis.

/ATS