Droit de manifester: la CEDH condamne la Suisse

La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Suisse pour avoir violé la liberté de ...
Droit de manifester: la CEDH condamne la Suisse

Droit de manifester: la CEDH condamne la Suisse

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Suisse pour avoir violé la liberté de réunion et d'association de l'organisatrice d'une manifestation. Celle-ci avait été condamnée au pénal par les tribunaux suisses en raison d'un service d'ordre jugé peu efficace.

La manifestation qui s'était déroulée à Genève en 2019 à l'occasion de la Journée internationale des femmes avait été autorisée par les autorités. L'organisatrice avait été informée au préalable qu'elle engageait sa responsabilité personnelle en cas de non-respect des conditions d'autorisation.

Or, il y a avait eu des débordements lors de cette manifestation et les tribunaux suisses avaient reproché à l'organisatrice l'inefficacité du service d'ordre qu'elle avait prévu. Elle avait été condamnée au pénal et avait écopé d'une amende de 200 francs.

Elle a recouru auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en alléguant une atteinte à son droit à un procès équitable, à sa liberté d'expression et à sa liberté de réunion et d'association.

/ATS
 

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