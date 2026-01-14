Drame de Haute-Nendaz: une femme risque 15 ans de prison

Une ressortissante polonaise a comparu mercredi devant le Tribunal cantonal valaisan. Elle est accusée d'être l'une des protagonistes de l'assassinat d'un Afghan à Haute-Nendaz en 2023. Elle risque 15 ans de prison pour assassinat ou complicité d'assassinat.

Un frère et une soeur afghans, domiciliés en Allemagne, ont planifié l'assassinat de l'un de leurs compatriotes, qu'ils accusaient d'avoir supprimé leur père. Le crime s'est déroulé le 13 juin 2023, à Haute-Nendaz.

Arrivé sur place, le frère a poignardé mortellement son compatriote. Reparti en Allemagne, il y a été arrêté et condamné, à la réclusion à vie.

Pour le procureur Olivier Vergères, sa compagne, incarcérée en Suisse depuis 2 ans, a également collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision de commettre ce crime, à son organisation et à son exécution, en servant de chauffeur et de guetteur et en mettant à disposition sa voiture.

Avocat de la défense, Me Alexandre Balet a plaidé pour une réduction de la peine de première instance (4 ans pour complicité de meurtre).

