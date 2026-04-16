Drame de Crans-Montana: quatre inculpations supplémentaires

La liste des inculpés en lien avec le drame de Crans-Montana s'allonge. Ils sont désormais ...
Drame de Crans-Montana: quatre inculpations supplémentaires

Drame de Crans-Montana: quatre inculpations supplémentaires

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La liste des inculpés en lien avec le drame de Crans-Montana s'allonge. Ils sont désormais au nombre de treize. Quatre personnes supplémentaires seront auditionnées en mai et juin, a appris jeudi Keystone-ATS d'une source proche du dossier.

L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana est convoqué pour le 11 mai. L'actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera, lui, auditionné le lendemain, toujours au campus Energypolis à Sion.

Ancien président de la commune de Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy devra répondre le 13 mai aux questions du pool des procureures et des avocats. Enfin, l'ex-municipal en charge de la sécurité (2013-2016) est convoqué pour le 3 juin.

Quant à Jacques Moretti, gérant du bar 'Le Constellation', il est reconvoqué pour le vendredi 5 juin.

Dans cette affaire, les désormais 13 prévenus doivent tous répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

/ATS
 

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