Drame de Crans-Montana: ancien élu auditionnné

L'ancien municipal de la commune de Chermignon (2013-2016) est auditionné mercredi par le pool de procureures en charge de l'affaire du drame de Crans-Montana. L'élu était en fonction lors d'imposants travaux réalisés, en 2015, au bar 'Le Constellation'.

Lors de la reprise du bar en gérance par les époux Moretti, d'importants travaux avaient été réalisés. Une demande de permis de construire avait été délivrée par les autorités de Chermignon pour la construction d'une véranda. Aucune démarche administrative n'avait été réalisée pour des travaux au sous-sol.

Mercredi, l'ancien municipal de Chermignon a donné sa version des faits, aux procureures. Il a toutefois refusé de répondre aux questions des avocats des parties civiles, sur conseil de son défenseur, confirme une source proche du dossier.

Le 13 mai, l'alors président de cette même commune de Chermignon, Jean-Claude Savoy, avait, lui, refusé de répondre aux questions du pool de procureures, n'ayant pas eu accès préalablement au dossier.

/ATS