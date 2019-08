Drame d'Arolla: le ministère public valaisan classe l'affaire

Au terme de l'enquête sur l'accident de montagne qui avait fait sept morts au-dessus d'Arolla (VS) le 30 avril 2018, le ministère public valaisan entend classer l'affaire. Aucune responsabilité n'a pu être retenue et personne n'est poursuivi.

Les investigations ont permis d'établir le déroulement du drame qui a impliqué 14 randonneurs de deux groupes différents. Les deux groupes, qui progressaient dans un sens opposé, se sont égarés et écartés 'de l'itinéraire vu la dégradation importante et soudaine des conditions météorologiques', indique le ministère public valaisan jeudi dans un communiqué.

Les randonneurs se sont rejoints et ont progressé ensemble, errant et recherchant en vain l'itinéraire conduisant à la cabane des Vignettes. Sept randonneurs ont été blessés (hypothermies et gelures) et sept sont décédés.

Selon le ministère public, 'les conditions météorologiques très difficiles rencontrées après le passage du col de la Serpentine ont manifestement surpris les deux groupes. Aucune responsabilité pénale imputable à un individu vivant n'a pas pu être retenue.

