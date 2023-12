Douze personnes dénoncées pour pornographie illégale au Tessin

Douze personnes ont été dénoncées pour pornographie illégale au Tessin. Les cinq adultes et sept mineurs ont été arrêtés dans le cadre de perquisitions organisées à la suite de plusieurs signalements de l'Office fédéral de la police (fedpol).

Les contrôles ont eu lieu simultanément le 21 novembre dernier dans diverses localités de la région de Lugano, de Mendrisio, de Bellinzone et de Locarno. Les personnes ont été arrêtées, interrogées et dénoncées pour pornographie illégale. Des ordinateurs, tablettes et autres smartphones ont été saisis, a indiqué la police cantonale vendredi dans un communiqué.

Les prévenus sont soupçonnés d'avoir partagé, sur les réseaux sociaux ou des systèmes de messagerie instantanée, du matériel pornographique représentant des actes sexuels avec des mineurs.

Le nombre d'enquête pour pornographie illégale est en forte hausse ces dernières années au Tessin, une tendance également observée au niveau suisse, souligne la police. Elle rappelle les chiffres communiqués en avril dernier: en 2022, pas moins de 71 enquêtes ont été ouvertes pour ce chef d'accusation dans le canton, soit près du double que l'année précédente (37).

Cette tendance s'explique par la facilité d'accès à du matériel illégal, mais aussi aux efforts plus importants consentis par les autorités dans la lutte contre ce phénomène. Ces dernières ont mis en place un 'monitorage toujours plus technique des échanges de fichiers de contenus illégaux sur internet', relève encore la police.

/ATS