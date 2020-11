Dommages matériels et émeutes dans plusieurs villes de Suisse

La fête d'Halloween a été perturbée par des casseurs dans plusieurs villes de Suisse dans la nuit de samedi à dimanche. Quatorze personnes ont été arrêtées à Bienne où des groupes ont dû être dispersés à l'aide de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène.

La police cantonale bernoise a reçu une vingtaine de signalements d'incident pour la seule ville de Bienne, sur un total de 60 dans le canton, essentiellement pour des dommages matériels et des graffitis au spray. A Bienne, des affrontements et de grands rassemblements de personnes ont eu lieu, indique la police cantonale bernoise dimanche.

La police a fait usage de balles en caoutchouc après la formation de grands groupes de personnes, qui avaient notamment fait usage d'engins pyrotechniques sur la voie publique. Un barrage routier avait en outre été érigé à l'aide d'un conteneur en flammes.

La police a également dispersé une foule qui s'était formée à la gare de Bienne en ayant recours à des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène. Ce après que ses demandes orales répétées avaient été ignorées, précise la police.

Il se pourrait qu'au cours de l'intervention une personne non impliquée ait été légèrement blessée, sans avoir eu besoin de soins médicaux.

Voiture de police caillassée à Yverdon

La police vaudoise signale quant à elle dimanche que des incendies intentionnels et des dommages à la propriété ont été commis samedi soir à Yverdon-les-Bains.

Vers 21h40, une cinquantaine de jeunes se trouvait sur la voie publique, avenue Pierre-de-Savoie lançant des feux d'artifice et créant du tapage, détaille la police. Alors qu'un conteneur à déchets était en feu sur la chaussée, les premiers policiers arrivés sur place ont 'essuyé des jets de pierres'.

'Plusieurs dizaines de policiers' ont été appelés en renfort. Dans l'intervalle, d'autres conteneurs en feu ainsi que des barrières avaient été placés sur la chaussée par les jeunes.

'La police est intervenue en force vers 22h30 et les pompiers ont pu éteindre le feu', selon le communiqué. Les jeunes se sont alors dispersés.

D'autres dommages à la propriété ont également eu lieu ailleurs dans la ville. La police signale 'le caillassage d’une voiture de police, de deux véhicules de pompiers, des déprédations sur un abribus et sur des bus Travis, ces derniers endommagés en début de soirée'.

Le calme est revenu dans le courant de la nuit. Durant ces événements, la police n'a procédé à aucune interpellation, mais 'a effectué une dizaine d’identifications'. Des plaintes pénales seront déposées.

Dans le canton de Vaud, en particulier à Nyon et dans la région lausannoise, 'divers dommages à la propriété, départs de feux de poubelles, jets de pierres ou d’œufs sur des bâtiments et sur des véhicules de police, ont lieu', ajoute la police cantonale. Il n'y a pas eu de blessés.

Echauffourées à Genève

A Genève aussi la nuit a été émaillée de plusieurs échauffourées 'entre de petits groupes de jeunes gens et la police', explique dimanche la police cantonale. Au Grand-Saconnex, à partir de 22h00, un scooter a été incendié et 'des contrevenants s'en sont pris aux forces de l'ordre et aux pompiers', détaille le communiqué.

Des jets de pierres et des feux d'artifice ont été lancés contre des véhicules de police, de pompiers et de transports publics. Quatre personnes, dont trois mineurs, ont été interpellées à cet endroit.

Des incendies de poubelles ont également eu lieu en ville de Genève. Au total, la police a interpellé dix individus durant la nuit. La situation est redevenue normale vers 01h00 du matin.

Emeutes à Zurich

A Zurich, les polices cantonale et municipale ont dû intervenir une centaine de fois pour des incidents en lien avec Halloween. Des dégâts matériels, des troubles et des émeutes ont été signalés dans tout le canton.

Selon la police cantonale zurichoise dimanche, la plupart des cas, comme les autres années, relevaient de jet d'œufs sur des façades et sur des voitures en déplacement. Des conteneurs et des sacs-poubelles ont été jetés dans la rue. Des cabines de toilette mobiles ont été renversées et parfois incendiées. Des vitres ont également été brisées par des jets de pierres ou de bouteilles.

Jets d'oeufs à Schaffhouse

Dans le canton de Schaffhouse, des auteurs inconnus ont notamment endommagé des voitures en ville de Schaffhouse et à Neunkirch, selon la police. En outre, des jeunes ont jeté des œufs sur des maisons et un bus public. Des pétards ont été allumés.

Dans les autres cantons de Suisse alémanique, la nuit a été relativement calme. La police cantonale de Saint-Gall a même dressé un 'bilan très positif'.

