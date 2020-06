Le directeur du Musée des dinosaures d'Aathal (ZH), Hans-Jakob Siber, fait don de dix dinosaures à l'Université de Zurich (UZH). Les squelettes seront exposés dans le futur musée d'histoire naturelle de l'UZH.

Le don, révélé par la NZZ am Sonntag, a été confirmé lundi à l'agence Keystone-ATS par l'Université de Zurich. Il s'agit de cinq diplodocus, deux ornithischiens, deux stégosaures et d'un spinosaure appelé 'Big Al Two'.

/ATS