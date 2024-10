Discrimination et violence sexualisée au sein de l'armée suisse

L'armée suisse doit faire des efforts pour mieux lutter contre la discrimination et la violence sexualisée. Elle a annoncé jeudi des mesures. Pas moins de 81% des personnes interrogées dans le cadre d'une étude disent avoir subi des remarques et des blagues sexistes.

Les résultats d'une étude sur la discrimination et la violence sexualisée fondées sur le genre et/ou l'orientation sexuelle dans l'armée suisse concluent que ces discriminations et violences sont répandues dans l'armée.

Les minorités que sont les femmes, les personnes non hétérosexuelles et les personnes transgenres sont particulièrement visées. Il ne s'agit pas de cas particuliers, note le rapport: la discrimination et la violence sexualisée sont étroitement liées avec la culture d'entreprise de l'armée.

Face à ces résultats, l'armée annonce des mesures complémentaires à sa stratégie diversité, afin de renforcer la protection des militaires et d'accélérer le changement de culture au sein de l'armée. Les mesures sont réparties en six champs d'action.

