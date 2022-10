Diplomatie: il faut négocier avec tout le monde, même les criminels

Dans les conflits armés comme la guerre en Ukraine, il faut négocier avec les criminels de guerre, selon Heidi Tagliavini, ancienne conseillère à l'ambassade suisse à Moscou. 'On n'a pas le choix.'

Il faut négocier avec les personnes qui sont aux commandes, et ce indépendamment du fait qu'elles soient sympathiques ou non, a déclaré Mme Tagliavini dans une interview publiée mercredi dans les journaux Tamedia. Au cours de ses vingt années d'expérience, elle a eu affaire à plusieurs reprises à des personnes qui avaient du sang sur les mains.

Celles-ci n'avaient a priori aucune morale, mais on a pu faire appel à leur conscience au cours des discussions, a poursuivi l'ancienne diplomate, qui a aussi travaillé pour le compte de l'OSCE dans des zones de conflit comme la Tchétchénie, la Géorgie et l'Ukraine. Pas immédiatement, mais au moment opportun: 'Et là, on a au moins un pied dans la porte.'

Un homme en contrôle de lui-même

Heidi Tagliavini a rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises. A la question de savoir s'il était un homme mauvais, elle a répondu que toutes les personnes devaient être jugées à l'aune de leurs actes. Elle a trouvé le président russe très en contrôle de lui-même.

Selon elle, M. Poutine sait très bien évaluer son interlocuteur et cacher ses véritables intérêts. Elle s'est à chaque fois approchée de lui avec le sourire, ce qui est une habitude diplomatique. Elle n'a jamais eu à négocier avec le président russe, mais a discuté avec lui.

Mme Tagliavini a par ailleurs défendu le président de la Confédération Ignazio Cassis, également ministre des affaires étrangères, alors que ce dernier a été critiqué après avoir souri sur une photo lors de sa rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov à New York. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises et entretiennent une relation de travail.

Il serait insensé d'exiger que M. Cassis s'approche de M. Lavrov en ronchonnant, a-t-elle pointé. Le fait qu'une photo ait été prise est maladroit, mais on ne peut guère l'éviter, surtout au siège de l'ONU.

/ATS