Diplomate assassiné: la défense fait appel mais pas le Parquet

Dans l'affaire du diplomate égyptien assassiné en novembre 1995 à Genève, la défense du principal accusé, condamné à 15 ans de prison pour d'autres griefs, a fait appel. Le Ministère public de la Confédération, en revanche, se satisfait de ce verdict.

Interrogé mardi par Keystone-ATS, l'avocat du prévenu, Me Philippe Girod, a indiqué qu'il avait fait lundi une annonce d'appel auprès de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Durant son procès, son client, un double national italo-ivoirien de 55 ans, a contesté l'essentiel des accusations.

De son côté, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de ne pas déposer de recours, après 'avoir analysé attentivement' la motivation orale du jugement rendu le 6 février dernier par la Cour des affaires pénales. La décision des autres parties n'est pas connue à ce jour.

Accusation largement suivie

Le Parquet rappelle qu'à l'issue de son réquisitoire, il avait demandé que le quinquagénaire soit reconnu coupable de plusieurs infractions et, en particulier, d'assassinat. En revanche, son ex-amie devait être acquittée du grief de complicité d'assassinat.

Le 6 février, la cour a libéré les prévenus de ces deux chefs d'accusation. Cependant, l'accusé principal a été reconnu coupable de toutes les autres infractions, à l'exception d'un délit mineur. Le tribunal a ainsi largement suivi l'accusation en prononçant une peine privative de liberté de 15 ans, ainsi que l’expulsion de Suisse pour la durée maximale prévue de 15 ans, souligne le MPC.

Concernant l’assassinat, le Ministère public estime que 'les arguments retenus par la cour sont cohérents et qu'ils résument très bien la complexité de cette affaire singulière'. Il explique qu'il a renvoyé les deux prévenus devant la cour en se fondant notamment sur le principe 'in dubio pro duriore': en cas de doute au stade de l'instruction, le Parquet ne saurait préjuger du fond et doit laisser au tribunal le soin d'apprécier les éléments rassemblés durant l'enquête.

