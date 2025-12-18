Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce ...
Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Deux personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont coché les six bons numéros 10, 12, 19, 21, 25 et 27, mais pas le numéro 'dream' 1, a annoncé la Loterie romande.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé 'dream'.

Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Valais se dote d'une université cantonale, à distance

Le Valais se dote d'une université cantonale, à distance

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 19:54

« Tout un canton à la fête » pour le président Guy Parmelin

« Tout un canton à la fête » pour le président Guy Parmelin

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 19:42

Guy Parmelin célébré comme président en terres vaudoises

Guy Parmelin célébré comme président en terres vaudoises

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 14:37

Le décret en faveur de Blatten et du Lötschental va entrer en force

Le décret en faveur de Blatten et du Lötschental va entrer en force

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 12:50

Articles les plus lus

Pas de commission d'enquête parlementaire sur Ruag

Pas de commission d'enquête parlementaire sur Ruag

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 12:22

Le décret en faveur de Blatten et du Lötschental va entrer en force

Le décret en faveur de Blatten et du Lötschental va entrer en force

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 12:50

Guy Parmelin célébré comme président en terres vaudoises

Guy Parmelin célébré comme président en terres vaudoises

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 14:37

« Tout un canton à la fête » pour le président Guy Parmelin

« Tout un canton à la fête » pour le président Guy Parmelin

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 19:42

Les Chambres devront se départager sur le budget vendredi

Les Chambres devront se départager sur le budget vendredi

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 09:26

Interdiction des téléphones portables à l'école votée à Fribourg

Interdiction des téléphones portables à l'école votée à Fribourg

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 10:42

Pas de commission d'enquête parlementaire sur Ruag

Pas de commission d'enquête parlementaire sur Ruag

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 12:22

Procès à Meilen (ZH) d'un mercenaire suisse ayant servi en Ukraine

Procès à Meilen (ZH) d'un mercenaire suisse ayant servi en Ukraine

Suisse    Actualisé le 18.12.2025 - 17:22