Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce ...
Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Deux personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont coché les six bons numéros 4, 7, 18, 19, 22 et 29, mais pas le numéro 'dream' 1, a annoncé la Loterie romande.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé 'dream'.

Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

/ATS
 

Actualités suivantes

Flottille pour Gaza: manifestation spontanée à Genève

Flottille pour Gaza: manifestation spontanée à Genève

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 19:37

La police genevoise se dote de trottinettes non conformes

La police genevoise se dote de trottinettes non conformes

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 17:35

Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 17:25

Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Le nouvel uniforme « Mezza-Gala » de la Garde suisse présenté à Rome

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 17:29

Articles les plus lus