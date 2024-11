Deux raisons aux départs du service militaire vers le service civil

Le service militaire est vu comme 'moins utile' et plus difficilement conciliable avec la vie privée. Ce sont les deux raisons majeures aux départs du service militaire au service civil, selon une étude dont a pris connaissance mercredi le Conseil fédéral.

L'étude exclut des motifs le conflit de conscience. Moins de la moitié (48%) des personnes astreintes au service civil estiment que le service militaire propose des activités intéressantes. Plus de 75% ont déclaré qu'au-delà du conflit de conscience, elles estimaient que le service militaire manquait de sens à leurs yeux. Par contre, plus de deux tiers des militaires et plus de 95% des membres du service civil considèrent que ce dernier est utile.

Par ailleurs, 85% des personnes astreintes au service civil et qui possèdent une expérience militaire sont d’avis que le service militaire est difficilement compatible avec la vie privée. En comparaison, plus de 90% des personnes astreintes au service civil estiment qu’elles parviennent à concilier aisément leurs engagements avec leur vie privée.

/ATS