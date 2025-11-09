Deux parapentistes accidentés dans le Toggenburg

Deux parapentistes ont fait une chute samedi après-midi dans le Toggenburg (SG). L'un des pilotes ...
Photo: KEYSTONE/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Deux parapentistes ont fait une chute samedi après-midi dans le Toggenburg (SG). L'un des pilotes, âgé de 69 ans, est légèrement blessé, tandis que l'autre, 28 ans, souffre de blessures indéterminées. Les deux accidents sont indépendants l'un de l'autre.

Dans les deux cas, les blessés ont été transportés à l'hôpital par la Rega, a indiqué dimanche la police. Le groupe d'intervention alpin de la police st-galloise a ouvert une enquête sur ces deux incidents, sous la direction du ministère public cantonal.

/ATS
 

