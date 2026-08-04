Deux nouveaux cas de légionellose dans le canton de Bâle-Ville

Dans le canton de Bâle-Ville, deux nouveaux cas liés à une infection à Legionella ont été recensés mercredi. Selon le département cantonal de la santé, l'une des personnes infectées a dû être hospitalisée.

Le nombre total de cas d'infection par la bactérie Legionella pneumophila liés à la récente épidémie à Bâle s'élève ainsi à 28 mercredi à 11h00, a indiqué le Département cantonal de la santé à Keystone-ATS.

Actuellement, six personnes sont encore hospitalisées. Une personne, qui était encore soignée en soins intensifs mardi après-midi, a entre-temps pu quitter ce service.

La source d’infection la plus probable seraient deux tours de refroidissement situées sur le toit du siège social de Manor, dans la Rebgasse, à Kleinbasel. Celles-ci ont été mises hors-service et font actuellement l’objet d’une enquête.

Une association lance un appel aux exploitants

L’Association suisse pour l’hygiène de l’air et de l’eau (Schweizerischer Verein für Luft- und Wasserhygiene) a lancé un appel aux exploitants d’installations de refroidissement par évaporation. Ceux-ci sont responsables du fonctionnement hygiéniquement sûr de leurs installations, a indiqué l’association mercredi.

Selon l’état actuel des connaissances, les installations de refroidissement par évaporation correctement conçues et entretenues ne présentent aucun risque pour la santé.

Il faut toutefois que les responsabilités soient clairement définies, que le personnel soit qualifié et que les règles techniques reconnues soient systématiquement respectées, a-t-elle ajouté.

/ATS