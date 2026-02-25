Deux chevaux tués à Lotzwil dans un accident avec une voiture

Mercredi après-midi, deux chevaux attelés à une calèche ont trouvé la mort lors d'une collision avec une voiture à Lotzwil (BE). Le conducteur de la voiture a lui été légèrement blessé.

Les causes de l'accident restent encore à déterminer, a indiqué mercredi soir la police cantonale bernoise. L'accident a été signalé peu après 14h20. Le cocher avait auparavant arrêté son attelage et était descendu de la calèche. Les deux chevaux se sont alors emballés et ont couru en direction d'une route, où une voiture les a percutés.

La circulation a été interrompue pendant environ une heure et demie pour permettre aux secours d'intervenir, a ajouté la police. Les pompiers ont également été mobilisés. Les investigations sur les circonstances de l'accident et les dommages matériels étaient toujours en cours dans la soirée.

/ATS