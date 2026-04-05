Deux blessés dans une avalanche dans le canton d'Uri

Deux alpinistes ont été grièvement blessés samedi après-midi après avoir été emportés par une ...
Deux blessés dans une avalanche dans le canton d'Uri

Deux blessés dans une avalanche dans le canton d'Uri

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Deux alpinistes ont été grièvement blessés samedi après-midi après avoir été emportés par une avalanche dans le canton d'Uri. Les deux Italiens ont été héliportés vers un hôpital. Un troisième a pu se mettre en sécurité.

L'accident s'est produit samedi peu avant 15 heures lors de la traversée d'un couloir sur le Fleckistock, ont indiqué dimanche les autorités d'Uri. Les trois hommes étaient en pleine ascension lorsqu'une plaque de neige s'est détachée. Les deux alpinistes de tête ont été emportés sur environ 200 mètres.

Ils ont été récupérés par les équipes du secours alpin et la Rega, puis transportés par hélicoptère vers un hôpital. Le pronostic vital de l'un d'eux est engagé. Une enquête a été ouverte.

/ATS
 

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