Deux ans après les intempéries dans le val Maggia, 14 projets de reconstruction achevés

Deux ans après les intempéries dévastatrices qui ont frappé le Val Maggia (TI), 14 des 30 projets ...
Deux ans après les intempéries dans le val Maggia, 14 projets de reconstruction achevés

Deux ans après les intempéries dans le val Maggia, 14 projets de reconstruction achevés

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Deux ans après les intempéries dévastatrices qui ont frappé le Val Maggia (TI), 14 des 30 projets de reconstruction ont été menés à bien. Le nouveau pont près de Visletto devrait être achevé à l'automne.

'C'est un moment chargé d'émotion', a déclaré Claudio Zali (Lega), président du gouvernement tessinois, lors d'une conférence de presse organisée exactement deux ans après les intempéries dévastatrices qui ont frappé le Val Maggia. 'J'espère que cela ne se reproduira plus jamais'.

Le pont emporté par les eaux près de Visletto symbolise les profondes blessures que la tempête a infligées à la vallée, a poursuivi le conseiller d’État Norman Gobbi (Lega). Il faudra du temps pour les panser.

/ATS
 

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