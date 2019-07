Deux ados mettent involontairement le feu à la forêt à Riddes

Un barbecue est à l’origine d’un important feu de forêt, qui s’est déclaré mardi soir sur la commune de Riddes. Deux adolescents se sont spontanément présentés à la police, avouant être les responsables – involontaires – du sinistre.

Le feu a pris vers 19h45 dans la forêt d’Albin, dans le secteur des cibles de l’ancien stand de Riddes. Les flammes ont été contenues puis circonscrites en un peu moins de deux heures. Au total, quelque 600 m2 de forêt ont été détruites. Quelque 39 pompiers sont intervenus sur la place, ainsi qu’un hélicoptère d’Air-Glaciers.

A la vue du déploiement, deux adolescents se sont spontanément présentés à la police cantonale, indiquant avoir allumé un barbecue dans le secteur, plus tôt dans la journée. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du départ du feu. 'A ce stade de l’enquête, rien n’indique une origine criminelle pour ce sinistre', résume le porte-parole de la police cantonale valaisanne Stève Léger.

Risques marqués

Actuellement, le danger d’incendie lié à la sécheresse est très marqué dans plusieurs régions du canton. C’est notamment le cas dans la Plaine du Rhône (rives droite et gauche), dans la région de Martigny et dans la Vallée du Trient.

'Si un citoyen observe la moindre fumée, il faut qu’il contacte le plus vite possible le 118', rappelle Stève Léger. 'Polices et pompiers pourront ainsi lever le doute si un éventuel départ de feu ou intervenir.'

