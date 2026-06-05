Détection et traitement de l'endométriose à améliorer

La détection précoce de l'endométriose et la qualité des traitements doivent être améliorées. C'est ce qui ressort d'un rapport adopté vendredi par le Conseil fédéral.

L'endométriose touche environ une femme sur dix en âge de procréer. Cette maladie chronique entraîne d'importantes limitations et difficultés. Or les femmes touchées souffrent souvent pendant des années avant qu'un diagnostic ne soit posé et un traitement adapté proposé, note le gouvernement.

Au-delà de l'endométriose, ce sont toutes les maladies spécifiques aux femmes qui doivent être mieux prises en compte dans la recherche et la formation, souligne le Conseil fédéral.

Ce dernier rappelle toutefois que la responsabilité d’assurer un diagnostic et un traitement adaptés et précoces de l’endométriose incombe en premier lieu aux professionnels de la santé et aux établissements de santé. Il appelle donc à une meilleure collaboration entre tous les acteurs concernés et à une sensibilisation accrue à cette maladie.

/ATS