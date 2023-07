Des « traces indélébiles » pour la ville de La Chaux-de-Fonds (NE)

'La journée, qui a martyrisé la Métropole horlogère, laissera des traces indélébiles', a déploré lundi le président de la Ville de La Chaux-de-Fonds Jean-Daniel Jeanneret. Outre un décès, la violente tempête a touché plusieurs milliers de bâtiments.

'La situation est maîtrisée pour l'heure', a relevé devant la presse Jean-Daniel Jeanneret, en appelant à la plus grande vigilance tant pour les déplacements en ville qu'en forêt. L'épisode météorologique violent a notamment affecté ou détruit 200 bâtiments au Crêt-du-Locle, où sont basés de nombreux sites industriels.

La personne décédée, après la chute d'une grue place de la Gare, avait une cinquantaine d'années, sans plus de détails. Le Réseau hospitalier neuchâtelois a accueilli quelque 40 blessés. 'Aucun n'a son pronostic vital engagé', a noté Grégory Duc, commandant du Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN).

Plus de 100 policiers

Cinq immeubles ont en outre été évacués par précaution, dont le centre commercial de Métropole Centre, en raison de la présence d'une autre grue. Les opérations impliquent plus de 100 policiers, a indiqué Daniel Favre, porte-parole de la Police neuchâteloise. Le SISMN a compté 83 interventions de pompiers et 15 sanitaires.

Les grands parcs urbains de la ville, le parc Gallet et le parc des Crêtets, sont dévastés, a constaté un journaliste de Keystone-ATS, tout comme le bois du Petit-Château. Ces lieux emblématiques, qui symbolisent la forte présence d'arbres et d'oiseaux à La Chaux-de-Fonds, garderont des traces durables du passage de la tornade.

Val-de-Ruz et Cressier

'Le paysage urbain restera marqué', a poursuivi Jean-Daniel Jeanneret, qui s'attend à un 'lourd labeur'. L'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) invite les victimes à déclarer leurs dégâts au plus vite, des dégâts que l'institution ne peut encore cerner aussi bien en volume que financièrement.

Le président du Conseil communal s'est avancé, sur les ondes de la RTS, en articulant un montant de plusieurs centaines de millions. Beaucoup de tuiles se sont envolées des toits dans la plupart des cas, hors les bâtiments ayant subi les dégâts les plus importants. De nombreuses entreprises sont également impactées.

Une tornade en 1926

Le conseiller d'Etat Laurent Favre, en charge du développement territorial et de l'environnement, est venu soutenir la Métropole horlogère et ses 37'000 habitants. 'Le climat change, il faut gagner en résilience', a-t-il noté, en rappelant les événements récents dans le Val-de-Ruz et à Cressier qui ont déjà frappé le canton.

La Ville de La Chaux-de-Fonds avait été touchée par une tornade il y a bientôt 100 ans, en 1926. L'événement avait causé un mort et détruit des fermes. La Police neuchâteloise a ajouté qu'il convenait de solliciter les numéros d’urgence qu’en cas de nécessité. Une hotline a été ouverte à l’intention de la population affectée.

Une ligne à haute tension du Groupe E est par ailleurs tombée au sol, a signalé Grégory Duc. En l'état, les conséquences ne sont pas mesurables. La violente tempête a traversé la ville d'ouest en est, dans l'axe de l'avenue Léopold-Robert, lundi vers 11h30. L'après-midi a été consacré à panser les premières plaies.

/ATS