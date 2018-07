Des tonnes d'explosifs tirés depuis le lac Léman

Plusieurs feux d'artifice tirés sur le lac Léman se préparent au Bouveret (VS). Depuis dimanche, des artificiers s'activent pour aligner des mortiers sur des pontons de chantier, qui seront amenés au large de Lausanne, Montreux, Vevey, Lutry ou La Tour-de-Peilz.

'Nous avons amené au Bouveret 75 palettes, qui représentent 20 tonnes de matériel. Cela inclut les lanceurs, les mortiers, l'électronique, les palettes et bien sûr aussi 2 tonnes de poudre', a expliqué mardi à Keystone-ATS Gérard Scheurer, artificier indépendant et consultant chez Hamberger Swiss Pyrotechnic, revenant sur un article de '24 Heures'.

Alignés en rangs serrés, les mortiers contiennent une charge explosive et une bombe, cylindrique ou sphérique. Le calibre de la bombe correspond grosso modo à l'envergure de la fusée. 'Une bombe de 75 mm va avoir environ 75 mètres d'envergure au ciel', explique le spécialiste.

A l'artificier d'orchestrer ensuite le ballet pyrotechnique. Pour avoir une bonne vision des feux d'artifice, Gérard Scheurer conseille de ne pas se placer trop près. 'Il faut être à 200 ou 300 mètres, voire plus, pour apprécier', estime-t-il.

Il n'a pas constaté de tendance particulière cette année pour les feux du 1er Août. 'La palette des couleurs est plus restreinte que par le passé. Pour des questions de protection de l'environnement, on ne peut plus utiliser certaines poudres chimiques', explique-t-il.

Sécurité oblige tous les feux seront tirés depuis la rive. 'Il n'y a plus d'artificiers sur les embarcations depuis 2013'.

/ATS