La Suisse a connu lundi la journée la plus chaude de l'année jusqu'ici. A Sion, les températures ont dépassé les 28 degrés. Mais ailleurs aussi, la journée a été estivale sur une grande partie du territoire avec plus de 25 degrés.

Des températures de 25 degrés et plus ont été enregistrées notamment à Berne, Lucerne, Winterthour, Genève, Bâle, Locarno et Schaffhouse, a précisé le service météorologique privé Meteonews sur Twitter.

/ATS