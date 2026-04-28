Des restes humains trouvés à Engwang (TG) après une arrestation

Des restes humains ont été trouvés mardi sur une propriété du hameau d'Engwang, sur la commune ...
Des restes humains trouvés à Engwang (TG) après une arrestation

Des restes humains trouvés à Engwang (TG) après une arrestation

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Des restes humains ont été trouvés mardi sur une propriété du hameau d'Engwang, sur la commune de Wigoltingen (TG), où un Suisse de 50 ans a été arrêté le matin même. L'homme est fortement soupçonné d'avoir tué une femme portée disparue depuis le début de l'année.

La police thurgovienne était à pied d'œuvre depuis mardi matin à Engwang pour saisir des éléments de preuve. Dans l'après-midi, elle a trouvé des restes humains sur la propriété, annoncent le parquet et la police cantonale dans un communiqué commun.

L'identification des restes humains est en cours par l'Institut de médecine légale. Le parquet thurgovien a ouvert une enquête contre le Suisse, suspecté de meurtre. L'opération de perquisition se poursuit dans le but d'obtenir d'autres preuves.

En janvier dernier, une femme de 51 ans a été signalée disparue. Depuis, le ministère public et la police cantonale mènent des enquêtes approfondies pour faire toute la lumière sur cette disparition.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une résolution demande à Valérie Dittli de démissionner

Une résolution demande à Valérie Dittli de démissionner

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 17:06

Un multirécidiviste prochainement expulsé de Suisse

Un multirécidiviste prochainement expulsé de Suisse

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 15:23

Escroqueries amoureuses: dix hommes arrêtés dans plusieurs cantons

Escroqueries amoureuses: dix hommes arrêtés dans plusieurs cantons

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 14:55

Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 13:43

Articles les plus lus

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 12:13

Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 13:43

Escroqueries amoureuses: dix hommes arrêtés dans plusieurs cantons

Escroqueries amoureuses: dix hommes arrêtés dans plusieurs cantons

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 14:55

Un multirécidiviste prochainement expulsé de Suisse

Un multirécidiviste prochainement expulsé de Suisse

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 15:23

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:41

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 12:13

Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 13:43

Escroqueries amoureuses: dix hommes arrêtés dans plusieurs cantons

Escroqueries amoureuses: dix hommes arrêtés dans plusieurs cantons

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 14:55

La procédure visant Gulnara Karimova est classée

La procédure visant Gulnara Karimova est classée

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 09:43

Le diocèse de Sion élargit l’accès à ses archives ecclésiastiques

Le diocèse de Sion élargit l’accès à ses archives ecclésiastiques

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:02

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:41

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 12:13