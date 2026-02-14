Des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis à Genève

Le sultanat d'Oman accueillera la semaine prochaine à Genève des discussions entre les Etats-Unis ...
Le sultanat d'Oman accueillera la semaine prochaine à Genève des discussions entre les Etats-Unis et l'Iran. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé à Keystone-ATS une information de l'agence de presse Reuters.

'Le DFAE est en contact avec les parties et a réitéré sa disponibilité pour soutenir toute initiative diplomatique visant à promouvoir la désescalade', indique le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau, contacté par Keystone-ATS.

Il ajoute que 'la Suisse salue et soutient ces pourparlers.'

