Des montres suisses cachées dans une voiture en Italie

Deux ressortissants italiens ont été arrêtés à Iselle (I). Ils cachaient dans leur véhicule des montres de valeur achetées en Suisse.

Lors du passage de la frontière entre le Valais et la province italienne de Verbano-Cusio-Ossola, les deux personnes ont déclaré aux agents de la Guardia di Finanza et de l'agence des douanes qu'ils n'avaient rien acheté en Suisse. Un contrôle plus poussé à toutefois permis aux agents de découvrir le butin dans des boîtes déposées sous les sièges de la voiture.

La valeur des montres de marques prestigieuses découvertes a été estimée au total à 24'000 francs environ. Selon l'agence de presse italienne Ansa, une douzaine de montres ont déjà été saisies ces derniers mois au passage d'Iselle.

