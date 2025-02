Des milliers de spectateurs au cortège du carnaval à Lucerne

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté jeudi après-midi au cortège du carnaval de Lucerne. Une quarantaine de Guggenmusik, de cliques et de chars ont défilé dès 14h00 près de la baie du lac.

Malgré un temps pluvieux, le cortège a attiré des dizaines de milliers de personnes. Guggenmusik, cliques et chars ont défilé du quai du Schweizerhof jusque dans la ville en passant par le Seebrücke qui traverse le lac.

La fête a débuté au petit matin. Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie par la foule sur les quais du lac. Les carnavaliers se sont ensuite déplacés sur la place de la Chapelle où le 'big-bang' symbolisant le début de la fête a retenti à 05h00 sous une pluie de confettis.

Le carnaval de Lucerne dure dix jours. C'est le deuxième plus grand de Suisse et le plus important en terres catholiques. Le plus grand du pays débute le lundi 10 mars à 4h00 avec le traditionnel 'Morgenstraich'.

/ATS