Des milliers de personnes font la fête à la Pride de Zurich

Des milliers de personnes ont envahi le centre-ville de Zurich samedi lors de la 'Zürich Pride'. Elles étaient bruyantes, pacifiques et colorées.

Les drapeaux arc-en-ciel ont dominé la manifestation, qui a duré environ deux heures. Des drapeaux ukrainiens étaient également visibles de manière isolée.

Une drag-queen tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire 'les derniers boucs émissaires de l'UDC'.

Pas d'incident majeur

Outre les organisations ou partis politiques comme le PS, les Verts et les Jeunes Socialistes, les communautés queer d'entreprises comme Swisscom ou KPMG étaient également représentées. Aucun incident majeur n'a été observé.

La manifestation a repris le chemin de la Bahnhofstrasse pour revenir à la Kasernenareal, où un festival est en cours depuis vendredi.

Une Pride est une manifestation en plein air qui célèbre l'acceptation sociale et l'auto-acceptation des homosexuel(le)s bisexuel(le)s, transgenres et queers, leurs succès, leurs droits et leur fierté.

/ATS