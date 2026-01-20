Des militants bloquent temporairement le trafic vers Davos

Les près de 600 participants à la marche de protestation contre le Forum économique mondial ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Les près de 600 participants à la marche de protestation contre le Forum économique mondial (WEF) ont temporairement bloqué le trafic en direction de Davos dimanche après-midi. La police a dispersé le blocage dans le calme.

Le trafic a été bloqué pendant environ une heure, a indiqué la police grisonne à Keystone-ATS.

Les militants se sont majoritairement montrés pacifiques, a-t-elle précisé. Les marcheurs doivent rejoindre un rassemblement organisé à Davos par les Jeunes socialistes.

La venue du président américain Donald Trump au forum a intensifié le mouvement de protestation. La police a encerclé samedi après-midi des manifestants qui s'étaient réunis sur la place de la gare à Berne pour un rassemblement non autorisé.

/ATS
 

