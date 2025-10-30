Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois

Un éboulement est survenu jeudi matin près de l'alpage de Sigel, dans le massif appenzellois ...
Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois

Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Un éboulement est survenu jeudi matin près de l'alpage de Sigel, dans le massif appenzellois de l'Alpstein, au-dessus de Wasserauen (AI). Sa dimension n'est pas encore connue. Rien n'indique pour l'instant qu'il ait fait des blessés ou endommagé des bâtiments.

Les masses rocheuses se sont effondrées peu après 07h00 en dessous de l'alpage de Sigel en direction de la vallée, communiquent les autorités cantonales des Rhodes-Intérieures. Vendredi, un vol en hélicoptère permettra de constater l'étendue de l'éboulement et d'en évaluer les éventuels risques, grâce à des prises de vue analysées par un géologue. Aucun signalement de blessés ou de dommages n'a été donné pour le moment,

/ATS
 

