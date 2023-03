Des lacunes constatées dans la lutte contre le terrorisme

La collaboration entre la Confédération et les cantons n'a pas fonctionné de manière optimale avant et après les attentats au couteau de Morges (VD) et de Lugano (TI) en 2020. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Autorité de surveillance du Parquet fédéral.

L'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) a constaté plusieurs lacunes en matière de lutte contre le terrorisme dans les deux attentats. Dans son rapport d'inspection publié mardi, elle formule des recommandations pour améliorer la collaboration entre les MPC et les ministères publics cantonaux.

Dans le cas de Morges, le MPC aurait dû mieux évaluer la dangerosité du djihadiste durant la période précédant son attaque meurtrière en septembre 2020, ayant coûté la vie à un jeune Portugais. Ce double national turco-suisse, condamné à 20 ans de réclusion, avait été libéré deux mois avant le meurtre après avoir passé plus d'une année en détention préventive à la suite d'une tentative d'incendie et d'explosion d'une station-service à Prilly (VD) en avril 2019.

/ATS